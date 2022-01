Blitz anti-bracconaggio, forestale ferito dalla fucilata di un cacciatore

AQUILEIA - Nel corso di attività antibracconaggio nel territorio di Aquileia, oggi - 19 gennaio - un cacciatore è stato denunciato per lesioni colpose poichè con un colpo di fucile ha ferito un operatore del Corpo forestale regionale, violando inoltre le norme sulla caccia: utilizzava un visore notturno, non consentito per tale attività.

L'agente è stato trasportato in ospedale per accertamenti dopo essere stato centrato da alcuni pallini. È una delle indagini condotte dal Noava, il Nucleo Operativo per l'Attività di Vigilanza Ambientale, assieme alle Stazioni forestali.

Oggi è stato anche diffuso un bilancio delle operazioni principali dell'ultimo periodo. In Comune di San Giovanni al Natisone, gli uomini del Corpo Forestale Regionale hanno sorpreso una persona che stava impiegando mezzi non consentiti per la cattura dell'avifauna, mentre a Martignacco un cacciatore è stato sorpreso mentre utilizzava un richiamo acustico a funzionamento elettrico-elettromeccanico, non consentito per la caccia.

Nel Tarcentino, un denunciato perché deteneva abusivamente fauna particolarmente protetta, mentre un residente a San Leonardo è stato denunciato per furto aggravato avendo esercitato illegalmente l'uccellagione, a cui si aggiunge la detenzione di esemplari di fauna particolarmente protetta e l'utilizzo di un richiamo acustico a funzionamento elettrico-elettromeccanico.

Cinque cacciatori sono stati denunciati perché, in concorso tra loro, hanno abbattuto specie avicole non permesse e altre nel periodo di divieto. L'attività di controllo ha portato al sequestro di 2 fucili, diverse munizioni e degli animali abbattuti illegalmente.