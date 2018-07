Blitz dei Nas nei centri estivi per i bambini: sospesa la distribuzione dei pasti

di Paola Treppo

FRIULI VENEZIA GIULIA - Centri estivi per ragazzi e bambini:in Fvg. I militari del Nucleo anti sofisticazione del Reparto speciale dei carabinieri deldi Udine, comandato dal capitano Fabio Gentilini, hanno eseguito in queste prime due settimane d'estate dei controlli nelle quattro provincie del Friuli Venezia Giulia,, all'interno deiche vengono organizzati ogni anno da associazioni, comuni, realtà locali ed enti pubblici, per aggregare i bambini e gli adolescenti prima del rientro a scuola, a settembre.Si tratta diche danno sollievo ai genitori, impegnati al lavoro, che prevedono anche il pranzo di mezzogiorno, o una merenda, che vengono; può essere cibo caldo o freddo.Dove è nato il problema? La norma prevede che, in questi centri, alcuni per bambini anche molto piccoli, di 2, 3 anni di età, l'alimento venga distribuito alla presenza di una. Ci deve essere, cioè, un "responsabile", dotato di un "patentino", formato per capire se il cibo che viene dato ai ragazzi sia buono.Nei casi in cui i carabinieri del Nas di Udine hanno sospeso, temporaneamente, la distribuzione dei pasti,(uno anche per bimbi molti piccoli), non c'era una figura che rientrava in questa norma di legge.Ciò non significa che gli alimenti non fossero buoni e genuini: nella concretezza non c'era una persona autorizzata, formata e capace di capire se l'alimento dato da mangiare era commestibile o se presentava, anche solo la frutta, per fare un esempio, della muffa visibile a occhio nudo, quindi da gettare subito.I centri estivi controllati non sono stati chiusi ma è stata modificata la modalità di somministrazione dei pasti; in un caso, il primo giorno, ad esempio, i ragazzini sono stati portati a mangiare una pizza, senza creare allarme ingiustificato tra i giovanissimi e i loro genitori.Uno o più degli organizzatori dei campus non a norma, ha dovuto, o sta procedendo, alla messa in regola, con la. Alcuni centri si sono già messi a norma. L'operazione del Nas di Udine segue una direttiva delche prevede, per questi mesi caldi, in seno alla campagna Estate Tranquilla, dei controlli non solo nei centri estivi per bambini piccoli, ragazzini e adolescenti, ma anche in. A tutela della salute dei più piccoli, per evitare intossicazioni o altri tipi di problemi di natura sanitaria.