Rimane incastrato nel cancello, i Vigili del fuoco allargano le inferriate per salvare un capriolo

TARCENTO (UDINE) - Ha cercato di attraversare un cancello per un capriolo è servito l'intervento dei Vigili del fuoco per liberarlo. È accaduto questa mattina verso le 10.30 a Tarcento. La chiamata di soccorso è arrivata alla squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Gemona che è subito intervenuta nei pressi del Fiume Torre per il soccorso del povero capriolo. I Vigili del fuoco hanno trovato l’animale che nel tentativo di attraversare un cancello si era incastrato con le zampe posteriori in mezzo alle inferiate. La squadra dei pompieri, dopo aver coperto la testa dell’animale per evitare di spaventarlo ulteriormente e tranquillizzarlo, ha provveduto a liberare il quadrupede allargando le sbarre che lo imprigionavano; successivamente in accordo con il personale forestale e appurate le buone condizioni dell’animale, i Vigili del fuoco hanno caricato l'animale nel fuoristrada per portarlo in una zona boschiva dove lo hanno liberato.

