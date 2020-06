I camini dell'azienda sono abusivi: i carabinieri li sequestrano

UDINE - Dai camini escono fumi di lavorazione, i carabinieri li sequestrano. Il monitoraggio delle aziende per scongiurare rischi per l’ambiente ha permesso ai carabinieri del Noe di Udine di scoprire la gestione illecita di rifiuti e dei fumi di lavorazione di una azienda di Buja. Nel febbraio scorso i militari dell’Arma hanno intensificato i controlli in un’azienda che si occupa dell’assemblaggio della componentistica informatica, hanno ispezionato le modalità di gestione degli impianti e dei rifiuti derivanti dalla lavorazione soprattutto delle sostanze chimiche inerenti il ciclo di produzione. Ed è proprio da quelle verifiche che hanno trovato nello stabilimento aziendale 3 camini, dai quali uscivano i fumi di produzione, privi delle previste autorizzazioni ambientali alle immissioni di fumi in atmosfera. Inoltre i carabinieri del Noe hanno scoperto anche 80 metri cubi di rifiuti speciali stoccati illecitamente in un vano esterno allo stabilimento da oltre un anno. Tutto è stato riportato alla Procura della Repubblica di Udine che ha assunto il coordinamento delle indagini e che ha disposto il sequestro dei camini e dei rifiuti. I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico hanno denunciato il rappresentante legale della società per i reati ambientali di gestione illecita sia di rifiuti che degli impianti. © RIPRODUZIONE RISERVATA