Cade nella fossa pronta per la bara e si ferisce agli arti inferiori

UDINE - Infortunio nel cimitero di Bicinicco, nel pomeriggio di ieri: un operatore dei servizi cimiteriali del Comune di Bicinicco è stato trasportato al pronto soccorso di Udine per un grave trauma agli arti inferiori dopo essere caduto in una. Il fatto è avvenuto all'interno del camposanto di Bicinicco. L'uomo, un pensionato di 66 anni che svolge un servizio a chiamata dal municipio della Bassa friulana, stava preparando la fossa quando, per cause in corso di accertamento, è caduto al suo interno, per circa due metri. Sul posto sono intervenute l'ambulanza e l'automedica da Gradisca d'Isonzo, che hanno prestato le prime cure al malcapitato, per poi trasportarlo al nosocomio udinese.