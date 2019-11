​Alcol e violenza: pugno in faccia a una donna al bar e minacce a un 16enne

UDINE - I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine hanno effettuato ieri un doppio intervento nella zona di borgo stazione, a Udine, per due aggressioni a una giovane donna e a un minore.



PUGNO IN FACCIA AL BAR

Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio in un bar. La giovane, 23 anni, è stata colpita al volto da un avventore ubriaco che le si è scagliato contro per futili motivi e poi si è allontanato. I militari dell'Arma lo hanno rintracciato poco distante in evidente stato di ebbrezza. La ragazza, medicata in ospedale, ha sporto querela nei confronti dello sconosciuto aggressore. Per l'uomo, 40 anni, residente in provincia, è stato chiesto un foglio di via con divieto di ritorno a Udine.



BOTTIGLIA ROTTA PER MINACCIARE UN RAGAZZINO

In serata i Carabinieri sono nuovamente intervenuti anche con l'ausilio della Polizia nella stessa zona, dove era stata segnalata una lite scoppiata per futili motivi. Un ragazzino di 16 anni, residente in provincia, era stato minacciato con una bottiglia di vetro rotta e spinto a terra da un cittadino straniero allontanatosi in compagnia di altri due giovani. I tre, due cittadini pachistani di 19 e 33 anni e un bengalese di 18, sono stati rintracciati poco lontano, alterati dall'uso dell'alcol. I due giovani sono stati denunciati per minacce aggravate, uno anche per lesioni personali colpose. Cadendo, il minore ha riportato lievi ferite alla schiena per cui è stato medicato in ospedale e giudicato guaribile in sette giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA