Barbara sul palco di The Voice senior lascia tutti a bocca aperta. Gigi D'Alessio: «Impazzisco per te»

CAMPOFORMIDO (UDINE) - È arrivata su Rai 1 e ha stregato tutti con la sua voce. La friulana Barbara Errico è tra i concorrenti più quotati nella trasmissione Rai The Voice senior. Barbara, che vive a Campoformido, ha una esperienza da far invidia tanto da essere non solo una cantante jazz, ma anche vocal coach e mental coach. Tra i suoi studenti la cantante Elisa quando aveva solo 17 anni.

«A 5 anni mia mamma mi aveva accompagnata alle selezioni dello Zecchino D'Oro - ha raccontato Barbara Errico - dovevo cantare "Il torero camomillo" ma quando la luce si è spenta io ho preso paura e mi sono messa a piangere: lì è terminata la mia audizione». Dopo il trauma dello Zecchino D'Oro Barbara ha continuato a fare la cantante, inviando i suoi pezzi a Lelio Luttazzi che gli aveva scritto delle "parole meravigliose". Purtroppo non l'ho mai conosciuto perchè poi è mancato - ha riferito la friulana alla presentatrice di The Voice senior Antonella Clerici - però Rossana Luttazzi mi ha poi scritto chiedendomi di incontrarmi e da lì siamo diventate amiche».

La stessa moglie di Lelio Luttazzi ha accompagnato Barbara Errico in trasmissione. «Ora voglio riscattarmi dopo la scena muta di quando ero bambina» ha spiegato Barbara che sul palco di Rai 1 ha lasciato tutti a bocca aperta. Se la sono infatti contesa i 4 coach Loredana Bertè, Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Clementino dopo la sua esibizione da star di "Canto anche se sono stonato" di Luttazzi . Alla fine Barbara ha scelto D'Alessio che si è rivolto a lei dicendole: «Che ti devo dire: impazzisco per te».