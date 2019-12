Baccalà battuto a mano secondo l'antico metodo: il segreto della famiglia Zoratto

di Alessandro Marzo Magno

La straordinaria storia della famiglia Zoratto di Codroipo che possiede un molino dal 1782 producendo vari tipi di farine e non solo. Oggi è anche l'unico impianto dove si batte il baccalà a mano con un antico maglio che colpisce il pesce con una forza di trecento chili al secondo. «L'effetto del legno valorizza le fibre: siamo anacronistici, ma questo è il nostro mondo». LA STORIA «Sono anacronistico» afferma Christian Zoratto, e come non credergli: è proprietario di un...