Uccise la moglie con 71 coltellate, è iniziato il processo a Paolo Castellani. Imputato in aula con ancora la fede nuziale al dito

Uccise la moglie con 71 coltellate . E' il giorno del processo, davanti alla corte d’assise di Udine, a Paolo Castellani, 45 anni, di Codroipo, accusato di omicidio volontario, aggravato dall'averlo commesso nei confronti del coniuge e dall'aver agito con crudeltà. La vittima si chiamava Elisabetta Molaro, aveva 40 anni.

In apertura di udienza si sono costituite parti civili la mamma di Elisabetta Molaro, curatrice delle due minori, e l’associazione “I nostri diritti”. La difesa, presieduta dagli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, che assistono l’imputato, si sono opposti alla costituzione come parte civile dell’associazione, non riconoscendo in questa una rappresentatività specifica. Tale istanza è stata accolta dalla Corte d’Assise che ha escluso l’associazione.

Castellani al processo con la fede nuziale al dito

Questa mattina Paolo Castellani si è presentato davanti alla Corte d’Assise e non ha posto obiezioni davanti alla richiesta da parte della stampa di essere fotografato o ripreso con telecamere. Non sfugge il dettaglio infatti che l’imputato indossi ancora al dito la fede nuziale. Un elemento che non è certo passato inosservato, tantomeno alla madre della vittima, la quale - come fa sapere l’avvocato Federica Tosel che l’assiste - “è rimasta spiacevolmente stupita”.

Chi era la vittima e cosa accadde quel giorno

Elisabetta Molaro, broker della B&T Assicurazione, impiegata nell'agenzia di Codroipo, è stata uccisa al rientro da una cena con le colleghe di lavoro. Poco dopo la mezzanotte era a letto, forse stava già dormendo, quando il marito ha infierito con un coltello da cucina. Le figlie dormivano nella stanza accanto. Il motivo di tanta violenza? L'uomo, da quanto emerso, non sarebbe riuscito ad accettare l'idea della separazione. Ha ucciso la moglie e privato della mamma le due bimbe di appena otto e cinque anni. Orfane di madre, un padre sottoposto a misura cautelare nel carcere di Belluno per un crimine tra i più crudeli, per loro il punto di riferimento adesso è la nonna materna, Petronilla Beltrame, nominata dal Tribunale curatore speciale delle nipoti. Castellani ha sempre parlato di un momento di rabbia, una reazione scatenata dal fatto che la moglie lo aveva respinto.