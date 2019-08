​Auto usata comprata online: invia il bonifico da 15mila euro ma la macchina sparisce

UDINE/BASSANO - Un uomo di 32 anni di Bassano del Grappa (Vicenza), amministratore di una società di compravendita di autovetture usate, è stato denunciato per truffa dai Carabinieri della Stazione di Udine Est per aver incassato 15mila euro per la vendita di un'auto mai consegnata all'acquirente.



Le indagini dei militari dell'Arma sono partite dopo la denuncia sporta da un 33enne udinese. Il venditore aveva posto in vendita un'automobile su internet e a giugno aveva incontrato l'acquirente per fargli provare la vettura. L'uomo si era poi fatto trasferire a mezzo bonifico bancario la somma di 15mila euro senza però onorare la vendita.

