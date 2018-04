Da imprenditore a rapinatore per la crisi: tre colpi da mille euro, condannato a 3 anni e mezzo

di Paola Treppo

CODROIPO e SAN VITO AL TAGLIAMENTO - È statoquesta mattina M. G., 64 anni, originario di Messina ma da molto tempo residente aa tre anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione da scontare ai domiciliari nel popoloso comune del Medio Friuli.L'uomo è stato ritenuto responsabile di trea mano armata messe a segno nei magazzinidi, alSnc die al negoziodi Codroipo tra il 2012 e il 2015. Durante le udienze che poi hanno portato alla condanna, l'uomo, unoggi in pensione, aveva spiegato di aver agito in stato di necessità: pieno di, con le bollette da pagare, le forniture da saldare e la famiglia cui provvedere, per disperazione si era messo a fare rapine.Magri i bottini dei tre colpi, in tutto di circa 1000 euro. L'uomo è stato arrestato questa mattina, giovedì 12 aprile, intorno alle 8, dai carabinieri della stazione di Codroipo; sconterà la