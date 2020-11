Aggredisce e rapina un ragazzo per strada: straniero arrestato

UDINE - Un uomo di 30 anni, cittadino pachistano, è stato arrestato dalla Polizia per aver aggredito e rapinato un giovane nei pressi dell'autostazione di Udine. Ieri pomeriggio la Squadra Volanti della Questura ha ricevuto una segnalazione per una rissa in via Leopardi. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un ragazzo che inseguiva il 30enne, dopo essere stato derubato.

Da una successiva ricostruzione è emerso che l'uomo aveva percosso il ragazzo con un bastone trovato a terra, gli aveva sferrato un pugno al volto, rompendogli gli occhiali, e successivamente gli aveva strappato di dosso lo zaino e un giubbotto smanicato, con all'interno soldi e documenti. L'aggressore è stato portato nella locale Casa Circondariale ed è stato deferito anche per il danneggiamento di un'auto in sosta lungo la stessa via, colpita e graffiata con il bastone.

