Colto da un malore, lo trovano privo di sensi: grave un uomo di 60 anni

SAN GIORGIO DI NOGARO - Versa in gravi condizioni un uomo di circa 60 anni di età trovato privo di sensi in un capannone di marina nella zona Aussa Corno, a San Giorgio di Nogaro. A chiamare il Nue112 è stata una persona che lo ha trovato senza conoscenza. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'automedica proveniente da Latisana e un'ambulanza. L'uomo, colto da un grave malore, è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.