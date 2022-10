Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, incastrato tra le lamiere

DUINO AURISINA - Incidente stradale questa mattina, giovedì 20 ottobre, poco dopo le 4 tra Sistiana e Duino Aurisina nel tratto compreso tra il raccordo e l'autostrada A4. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è uscito di strada. Nell'impatto è rimasto incastrato. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Dopo l'allarme gli infermieri della centrale della Sores hanno inviato tempestivamente sul posto un'automedica e un'ambulanza provenienti da Trieste. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e quindi trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Cattinara. È stato liberato dall'abitacolo grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.