Sanità, Regione troppo spendacciona: nuova indagine della Corte dei conti

di Maurizio Bait

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non passa indenne l'esame della Corte dei conti la Sanità regionale, rea nelle evidenze contabili consolidate (2017) di una serie di rilievi, ma soprattutto di non aver messo in campo adeguate misure di contenimento della spesa così come previsto da specifiche norme nazionali e, in parte, regionali. Tanto che occorreranno nuovi approfondimenti ora annunciati dalla magistratura contabile.