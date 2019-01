Operaio incensurato spacciava per arrotondare lo stipendio, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITTORIO VENETO (TREVISO) -arrotondava lo stipendio spacciando. A pizzicarlo con soldi e droga sono stati i carabinieri della stazione diche hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, D. D., 20enne, operaio incensurato. Durante un controllo nei pressi della sua abitazione in Colle Umberto sono stati rinvenuti 150 grammi di marijuana, 100 grammi di cocaina e 810 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato per il reato di traffico di sostanze stupefacenti ed è stato portato nel carcere di Treviso.