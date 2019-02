La Procura di Verbania - competente per il caso - ha chiesto 41 rinvii a giudizio tra ex vertici e ex dipendenti di Veneto Banca. Truffa aggravata il reato contestato ai dipendenti, in concorso tra loro, con i vertici di Veneto Banca. Il sostituto procuratore, Sveva De Liguoro, contesta il 'misselling' nella vendita delle azioni ex Veneto Banca. In pratica i vertici, di concerto con i dipendenti, avrebbero compiuto atti idonei ad eludere la direttiva europea Mifid ed il regolamento congiunto Banca di Italia - Consob.



Ettore Francioli, presidente del Movimento difesa del Cittadino di Verbania, annuncia che l'associazione si costituirà parte civile anche per conto dei numerosi risparmiatori assistiti. Il periodo contestato va dal 2012 al 2016. L'udienza preliminari davanti al gip Beatrice Alesci è fissata il 15 maggio. Il periodo contestato agli indagati è quello che va dal 2012 al 2016.

