CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Velvet Media si avvia verso il fallimento. L'agenzia di marketing e comunicazione con sede a Castelfranco Veneto, che ha fatto parlare di sé negli ultimi anni per aver abolito l'orario di lavoro e istituito l'innovativo esperimento del "lavoro per obiettivi", si troverebbe in un grave stato di insolvenza, dal quale scaturirà la liquidazione giudiziale e di conseguenza il fallimento. Velvet Media S.r.l., agenzia fondata da Bassel Bakdounes che offre servizi di consulenza e marketing alle imprese, ha recentemente cambiato il suo nome in Media Production S.r.l. e spostato la propria sede legale a Milano pur mantenendo l'operatività a Castelfranco.



LA SITUAZIONE

Qualche tempo fa aveva già ricevuto una richiesta di liquidazione giudiziale da parte di alcuni fornitori, ma ora la problematica più rilevante in termini di cifre debitorie sembra riguardare gli stessi dipendenti: non avrebbero ricevuto lo stipendio di gennaio e febbraio né la tredicesima del 2022. A loro si aggiungono anche gli ex dipendenti che hanno concluso il rapporto di lavoro con la società di marketing fino al 2022, a cui non sarebbero state versate le cifre previste dal trattamento di fine rapporto. «Ho lavorato per questa agenzia per quasi quattro anni, prima di terminare il mio contratto di lavoro, e dal mio licenziamento ho ricevuto circa un sesto di quello che ancora mi spettava, tra stipendi arretrati e Tfr si sfoga un ex dipendente di Velvet Media Ho voluto in ogni caso andarmene il prima possibile e lasciarmi questa brutta esperienza lavorativa alle spalle».



LE LAMENTELE

Anche tra i fornitori di quella che è oggi Media Production molti lamentano di non aver mai visto risanati i loro debiti. Tra questi, un fornitore che è stato anche cliente. «Per diversi anni la mia impresa ha lavorato per quella di Bakdounes e nel corso del tempo ho accumulato diversi crediti nei loro confronti, che mai sono stati ripagati commenta il fornitore, che chiede di restare anonimo Per un breve periodo sono stato anche cliente dei loro servizi di marketing, facendomi in particolare seguire nella gestione degli account social della mia impresa, fino a quando ho notato che l'agenzia spesso chiedeva soldi aggiuntivi per delle prestazioni che in realtà rientravano nel contratto. Mi sono fatto seguire da un avvocato per tutelare me e la mia azienda».



FUTURO INCERTO

Una situazione critica, quella che l'impresa di Bakdounes si trova ora ad affrontare. Tra la richiesta di liquidazione giudiziale aperta prima dai fornitori e poi dagli ex dipendenti, ed ora i restanti dipendenti che si dimettono per giusta causa, si rivela quasi impossibile ogni operazione di risanamento della situazione debitoria della Velvet Media. Quella che sembrava essere l'avveniristica impresa di Bakdounes, che aveva l'obiettivo di migliorare la propria produttività eliminando l'orario di lavoro e permettendo ai dipendenti di prendersi liberamente ferie e permessi, sembra ora avere al massimo poche settimane di vita.



R.T.