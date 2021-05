Automobilisti ubriachi, fermati due giovani con tasso a 0,83

TREVISO - Sanzionati penalmente nei giorni scorsi due automobilisti che guidavano sotto influenza dell'alcool: scattate le multe da parte di militari dell'Arma nel corso di attività di controllo.

I carabinieri della stazione di Maserada sul Piave hanno denunciato un 22enne che la sera del 1° maggio era uscito di strada a bordo del proprio scooter a Breda di Piave e che sottoposto ad alcoltest e' risultato positivo con tasso pari a 0.83 grammi/litro.

In sefguito i carabinieri di Casale sul Sile hanno denunciato un altro giovane, 30enne veneziano, che questa notte veniva controllato da una pattuglia di militari dell'Arma alla guida di auto in Casale sul Sile e riscontrato positivo all'alcoltest con tasso pari a 0.83 grammi/litro.

Nella circostanza, visto il "coprifuoco" in vigore e la mancanza di giustificato motivo, il guidatore veniva sanzionato unitamente ad un congiunto, passeggero del medesimo veicolo, per violazione della normativa anti-Covid.