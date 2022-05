TARZO (TREVISO) - Autoarticolato bloccato su un tornante a Tarzo: il camion, scarico, non riesce a salire. Il mezzo pesante è rimasto bloccato intorno alle 14 in località Mondragon, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittorio Veneto. Dopo qualche ora il camion è stato liberato e sono iniziate le manovre per farlo tornare a valle.