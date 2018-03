Tiramisù, al Fico Eataly di Bologna: prima sfida tra Tolmezzo e Treviso

di Elena Filini

TREVISO - Veneto sfida Friuli all’ultima cucchiaiata. Il guanto pare sia stato lanciato da Treviso. E non è chiaro se per dissotterrare definitivamente l’ascia di guerra o per addivenire ad un armistizio. Quel che è certo è che nel territorio neutrale dia Bologna oggiper un golosissimo show cooking in onore al dolce della discordia. Il Tiramisù, of course. L’idea di un’intera giornata dedicata al più celebre dessert al cucchiaio nasce da Clara e Gigi Padovani e vedrà sfidarsiLa giuria tecnica sarà composta da Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, Tiziana Primori, amministratore delegato di Fico Eataly World, Gino Fabbri, presidente dall’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, Santi Palazzolo, il celebre pasticcere che gestisce la Pasticceria siciliana di Fico, la giornalista enogastronomica Eleonora Cozzella. Ci sarà anche una giuria popolare formata da 50 assaggiatori amateur. «Siamo pronti alla battaglia armati di caffè, savoiardi, mascarpone e spatole – spiega Francesco Brollo -. Oltre a me, l’esercito di Tolmezzo che sta per calare a Bologna è composto dall’assessore alla Cultura, Marco Craighero, dal titolare dell’Hotel Roma, Michel Copiz, dove il tiramisù fu inventato, e da una batteria di pasticceri».