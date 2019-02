Serra in casa per coltivare marijuana con 100 piante: denunciati 2 universitari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO - Alternavano lo studio universitario con una fiorente attività di coltivazione e vendita di marijuana i due studenti denunciati dalla guardia di Finanza di Conegliano. Sequestrata nella cantina di un'abitazione privata una serra per la coltivazione di marijuana con oltre 100 piante, alte anche più di un metro, alcune ancora in fase vegetativa, altre in fioritura ovvero già poste ad essiccare. In casa di uno dei due giovani invece erano conservati una cinquantina di nuovi germogli, nonché sostanza...