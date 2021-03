Maxi operazione e sequestro di 6mila zainetti e giochi pericolosi

TREVISO - La guardia di Finanza ha sequestrato 6.000 tra zainetti, borse, giochi di costruzioni, vasetti di plastilina, modellini vari, tutti privi delle necessarie avvertenze di sicurezza e delle indicazioni riguardanti le modalità di utilizzo.

Il sequestro è avvenuto nell'ambito dell«operazione internazionale Ludus a cui i finanzieri hanno partecipato assieme alle Polizie e alle Autorità doganali di diversi Paesi, e diretta al contrasto della commercializzazione di giocattoli contraffatti o insicuri, organizzata dall'Ufficio Europeo di Polizia Europol, con il supporto dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode e dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale.

All'iniziativa, iniziata nell'ottobre scorso in 24 Stati, principalmente in area europea,, hanno dato il proprio contributo anche le Fiamme Gialle di Treviso che, nel corso di vari interventi, hanno individuato e sequestrato i 6.000 pezzi. Cinque titolari di esercizi commerciali a Treviso, Castelfranco Veneto, Oderzo, Susegana e Vittorio Veneto, sono state segnalate alla Camera di Commercio per l'avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, che vanno da un minimo di 1.500 euro e possono arrivare sino a 10.000 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA