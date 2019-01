Salta la fila alla cassa del supermercato: anziano lo rimprovera e viene preso a ceffoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO . Salta la coda alla cassa e,e che sta attendendo il suo turno in fila, lo insulta e lo ferisce prendendolo a. È dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso del Ca' Foncello il 67enne di Carbonera aggredito da un uomo ieri mattina al supermercato Lidl di via Postumia a Fiera. La vittima, V.G. le sue iniziali, dopo aver cercato di raggiungere lo sconosciuto che lo aveva colpito, ha dovuto chiedere l'intervento di un'ambulanza e, successivamente, delle forze dell'ordine. L'uomo, soccorso nel parcheggio del supermercato, aveva una vistosa ferita alla bocca. L'episodio è avvenuto ieri mattina verso le 10. Stando a quanto emerso, il sessantenne aveva appena finito di fare la spesa e stava per pagare il conto alla cassa. Di colpo si è visto superare da un uomo