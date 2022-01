Inizio anno bollente per Sabrina Salerno: scatti hot tra il vapore della terme

MONTEGROTTO TERME - Un 2022 bollente nel vero senso del termine per la nota cantante, showgirl, attrice e ballerina Sabrina Salerno, che ha scelto il bacino termale padovano per trascorre in relax gli ultimi giorni delle festività e ritemprarsi dalle ultime fatiche del programma Ballando con le stelle, Rai Uno, dove ha gareggiato dimostrando grandissime capacità e forza, incontrando il favore del grande pubblico che da anni la segue con passione. Lei stessa a comunicarlo via social pubblicando alcune foto da Montegrotto Terme mentre è in una piscina in bikini, avvolta dal vapore acqueo. Immancabile la pioggia di "Mi piace" del resto solo il profilo Facebook conta quasi 775 mila seguaci. "Troppo vapore per una perfetta messa a fuoco" è il commento con il quale Sabrina ha accompagnato gli scatti. Capacità artistiche ed un fisico tutto naturale, la fanno essere all'attenzione del pubblico a cominciare da ragazze e dinne. Lei del resto è sempre molto elegante e mai sopra le righe. Scoperta da Claudio Cecchetto, è divenuta celebre negli anni ottanta, col solo nome d'arte Sabrina, come cantante di genere disco, ed il suo successo continua. Numerosi gli impegni lavorativi anche in questo nuovo anno.