L'Italia che compete: Tecnosystemi tra le 5 top italiane del premio Industria Felix

VITTORIO VENETO - Tecnosystemi Società Benefit, premiata a Roma con l’Alta Onorificenza di Bilancio del Premio Industria Felix.

Nell’ambito della 45° Edizione del Premio Industria Felix – L’Italia che compete a Roma, Tecnosystemi ha ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio, per essersi distinta come una tra le 5 Top Imprese con sede legale in Italia, per alte performance gestionali ed affidabilità finanziaria Cerved del settore della meccanica.

Le aziende premiate sono state selezionate sulla base di un oggettivo algoritmo di competitività estratto dal conto economico e convalidato dal Comitato Scientifico coordinato dal prof. Cesare Pozzi, docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli e dall’ing. Vito Grassi, vicepresidente nazionale di Confindustria, e rispetto al Cerved Group Score Impact di solvibilità e sicurezza finanziaria. 203 le Aziende italiane che hanno ricevuto il premio in diversi ambiti e settori per competitività, affidabilità e sostenibilità. Ed è proprio di sostenibilità e impresa che ha parlato Anna Munari, AD di Tecnosystemi che ritirando il premio ha raccontato con grande emozione del passaggio ad Azienda Benefit: «Voglio dedicare questo premio a tutto il mio Team, a questa grande Azienda che con me sta portando avanti questo grande progetto che si è concretizzato nel giugno 2021, anno in cui siamo diventati Società Benefit. Il nostro percorso verso la sostenibilità insieme al business è diventato il nostro mantra e questo premio rafforza l’impegno che abbiamo preso con l’obiettivo di impattare positivamente sull’ambiente e sulla società».