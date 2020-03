CONEGLIANO Due amatissimi sacerdoti di una stessa parrocchia della città stanno combattendo contro il coronavirus. Tutta la comunità tifa e prega per loro con fede e convinzione. A lla parrocchia dei Santi Martino e Rosa nel centro cittadino, retta dei Giuseppini del Murialdo, sono stati colpiti contemporaneamente sia padre Giuseppe Menzato, che la guida dallo scorso ottobre al posto di padre Guglielmo Cestonaro, che il suo vice padre Giuseppe Garbin. Alla parrocchia vivono e danno una mano altri tre sacerdoti anziani , i quali però non possono fare più di tanto, dedicandosi alle confessioni o rivolgendosi con parole di incoraggiamento e di fiducia nella vita, anche con delle battute simpatiche e cariche di umanità, che sono frutto della loro esperienza pastorale e di vita, a quelli che si rivolgono a loro con fiducia.



LA VICENDA

Sia il parroco che il suo vice - che non sono nemmeno loro giovanissimi, ma carichi di passione e entusiasmo, sono della classe 1944 - sono ricoverati dal pomeriggio di sabato scorso all’ospedale civile Santa Maria dei Battuti in condizioni critiche. Manifestavano da alcuni giorni uno stato di stanchezza e sintomi di malessere, che hanno cercato di minimizzare come è nella loro indole, perché prima di tutto vengono gli altri. Lo hanno fatto anche due giorni prima, festa di San Giuseppe, quando hanno ricevuto moltissimi messaggi di augurio per il loro onomastico, con la raccomandazione di riguardarsi e di pensare alla salute. La situazione è precipitata nel pomeriggio di sabato scorso quando i due sacerdoti hanno manifestato insopportabili sintomi di malessere e uno stato febbrile preoccupante. È stato chiamato il 118, ma per anticiparne l’arrivo una collaboratrice della parrocchia, che ora si trova in isolamento, senza pensarci due volte, ha caricato sui sedili posteriori della sua auto i due sacerdoti per portarli all’ospedale.



L’ARRIVO IN OSPEDALE

Come hanno riferito persone affidabili legate alla parrocchia, quali Ruggero Fardin, Mario Luca e Gabriella Bazzacco, all’arrivo in pronto soccorso padre Giuseppe Menzato è stato ricoverato immediatamente in un reparto di isolamento. E la stessa cosa è accaduta al suo vice don Giuseppe Garbin dopo essere stato sottoposto a ulteriori accertamenti. Tutti pregano perché riescano a farcela . In questo frattempo, per guidare la parrocchia dei Santi Martino e Rosa dovrebbe arrivare, come è stato richiesto, uno dei padri Giuseppini del Murialdo che operano al Collegio Brandolini di Oderzo. Ultimo aggiornamento: 07:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA