La pubblicità no vax fa infuriare i medici: «Campagna oltraggiosa: denunceremo»

di Lucia Russo

I no vax di Siamo “fronteggiano” con una vela i medici davanti alla sede dell’Ordine di Treviso. Il presidente Luigino Guarini e il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, altra città “presa di mira” dall’associazione, uniscono le forze per segnalare il caso in Procura. Nella giornata di ieri è stato parcheggiato all’imbocco di via Cittadella della Salute, il camion vela con la campagna d’informazione diffusa dell’associazione Siamo “libertà di cura, comunità, coscienza” che, sabato aveva attraversato le vie di Castelfranco. “Solo il 15% dei medici si vaccina, ti fidi dei medici?”. Questo il messaggio, corredato dalla fotografia di un medico in camice bianco, diffuso della campagna di Siamo estrapolato dalle parole dell’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi.