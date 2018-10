Se n'è andato Toni Basso custode dei segreti cittadini

di Mattia Zanardo

TREVISO - Pochi potevano vantarsi di conoscere la città e le sue storie quanto lui. E ancora meno erano quelli che potevano dire di aver fatto altrettanto per divulgarle e valorizzarle. A Treviso,ha dedicato una vita. Un'esistenza, la sua, conclusa nelle prime ore di ieri, ad 86 anni: negli ultimi tempi la salute era andata progressivamente declinando, costringendolo alla fine al ricovero in ospedale. Nato e vissuto sempre nel capoluogo della Marca, ha esercitato a lungo la professione distomatologo. Ma la grande passione sono sempre state le, le, l'. Librerie e scaffali, in ogni stanza di casa, si sono riempite di documenti, foto d'epoca, volumi. Nessuna vicenda della città e dei suoi abitanti, anche minima, legata al nome di una via o alla costruzione di un edificio, sfuggiva alla sua curiosità intellettuale. Dagli anni 70 del secolo scorso in avanti, oltre ad aver curato varie mostre, e relativi cataloghi, lui stesso è stato autore di una ricca bibliografia, riferimento per chiunque voglia occuparsi di cose trevigiane. Giusto per citare alcuni titoli sparsi,