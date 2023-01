Morti due tifosi del Giorgione calcio di Castelfranco. Addio ad Andrea Marin e Marco "China"

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Addio a due super tifosi del Giorgione calcio, Andrea Marin e Marco detto China. Lascia sgomenti e getta l'intera squadra e società nel cordoglio più profondo la notizia della scomparsa di due delle colonne portanti del tifo nello stadio di Castelfranco per la squadra locale. Andrea era malato da qualche tempo di tumore. Aveva fatto la terapia ma le sue condizioni sono poi peggiorate ed è venuto a mancare ieri, 9 gennaio.

Il Giorgione calcio in lutto

A salutarli e riconoscere il loro valore sugli spalti e fuori, è stata la stessa società di calcio con un lungo post pubblicato su Facebook che nel giro di poco tempo ha attirato commenti da tutta la città e una catena di cordoglio condivisa tra chi li conosceva e chi invece li aveva solo visti di passaggio. «Oggi due tristi notizie, purtroppo - si legge nella nota - A soltanto 46 anni lascia i suoi cari Andrea Marin, presenza fissa allo stadio di via Rizzetti e sotto i portici di Piazza Giorgione; lo ricordiamo come tifoso attento e presente, sempre e comunque attaccato alla maglia. Alla famiglia di Andrea le nostre condoglianze. In questa giornata di pioggia poi, parte per la sua ultima scorribanda anche Marco "China": volto storico di Castelfranco, personaggio fuori da ogni schema e contro ogni regola. Anche lui a suo modo tifoso del Giorgione. Ciao China».