Preganziol. Gli muore la moglie, i colleghi gli regalano 100 ore di ferie per farlo stare con le sue bimbe

PREGANZIOL - Colleghi dal cuore d'oro. E' proprio il caso di dirlo dopo quanto accaduto a Preganziol dove i dipendenti del Cash and Carry, negozio specializzato nella vendita all'ingrosso, hanno donato oltre 100 giorni di ferie ad un altro lavoratore dopo la morte della moglie.

Il gesto

Una mobilitazione spontanea e un gesto che arriva dal cuore quello fatto dai lavoratori che è stata apprezzata anche dalla proprietà di Cash and Carry, il gruppo Unicomm che unisce diverse attività commerciali della grande distribuzione con le insegne Emisfero, Famila, A&O, Hurrà e Mega. Alla base del gesto, la volontà di permettere al collega di passare più tempo possibile con le sue bimbe dopo la perdita della moglie.

«Il nostro primo pensiero va al nostro collaboratore del C+C di Preganziol, cui siamo vicini in questo momento di dolore. Siamo sempre stati orgogliosi di essere rimasti un’azienda familiare, anche se negli anni Unicomm è cresciuta fino a raggiungere una presenza diffusa in sette regioni italiane – affermano Marcello e Mario Cestaro, titolari del Gruppo Unicomm – Ma è proprio in momenti come questi che si capisce quale sia lo straordinario valore di un’azienda fatta di persone e non di numeri. Per noi è un vanto poter dire che la nostra azienda è una vera comunità, dove le persone sanno anche darsi una mano nei momenti di difficoltà della vita».