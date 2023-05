TREVISO - Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di Santa Bona a Treviso. Alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì è venuta a mancare a soli 42 anni Stefania Bellotto, volto noto in tutto il quartiere e non solo. A portarla via alla vita una serie di complicanze cliniche dovute ad un importante malfunzionamento cardiaco congenito che negli ultimi mesi l’avevano portata ad un ricovero nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Padova , dove è poi spirata. Una malattia, quella di Stefania, emersa in maniera sempre più forte dopo il compimento dei trent’anni, per poi peggiorare man o a mano nel tempo, tanto che dal 2019 era in attesa di un doppio trapianto cuore/polmoni che avrebbe potuto salvarle la vita.



CHI ERA

Per una vita residente in v ia Albona a Santa Bona, da qualche anno si era trasferita a Monigo con il marito Marco Renosto, uno degli storici titolari dell’Hostaria dai Naneti in centro città, sposato nel 2015. Un legame molto forte il loro tanto che, nonostante le condizioni di salute deficitarie, Stefania aveva comunque recentemente ottenuto il permesso di tornare a casa dall’ospedale per festeggiare il compleanno del marito, per un ultimo momento di intimità e gioia insieme. Diplomatasi all’istituto Mazzotti di Treviso, Stefania aveva fin da subito iniziato a lavorare in un’agenzia di viaggi per poi trasferirsi dopo un anno in un’azienda del mondo della logistica, la Savino Del Bene (prima nella sede di Firenze e poi in quella di Treviso), dove è rimasta per quasi ventidue anni, almeno finché la sua condizione fisica glielo ha permesso.