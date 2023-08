Addio alla Annalisa, la maestra della Primaria di Roncade si è spenta a 50 anni

GALLIERA (PADOVA) - Saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa arcipretale di San Biagio di Callalta (Treviso) i funerali di Annalisa Piran, coniugata Da Ros, 50 anni, maestra di scuola primaria a Roncade, morta venerdì scorso alla Casa dei Gelsi di Treviso, a causa di un male che non perdona.

Un lutto che insieme a quella trevigiana ha sconvolto anche la comunità di Galliera Veneta, dove Annalisa era nata e cresciuta e dove ancora vive la sua famiglia.



La notizia della sua scomparsa ha creato grande sconforto nelle comunità di Rovarè di San Biagio di Callalta, dove Annalisa viveva con il marito Massimiliano Da Ros (ingegnere e maestro d'organo) e con i figli adolescenti Cecilia ed Ettore. Ma la piangono anche a Roncade, dove insegnava alla primaria dal 2011 e, appunto, a Galleria Veneta, il paese padovano di cui era originaria e dove vive ancora la sua famiglia, con mamma Goretta, papà Giancarlo e i suoi fratelli.



VITA SOCIALE

Ammalata da qualche anno, maestra Annalisa aveva sempre continuato a lavorare, tranne quando le terapie o le condizioni di salute non glielo permettevano. Era una persona solare, empatica, con tanti interessi, costruttiva e dotata di senso critico, che amava molto la sua famiglia e la cura delle relazioni interpersonali, anche insieme al marito Massimiliano, con il quale era impegnata in ambito sociale e parrocchiale; in passato, la coppia era stata animatrice di corsi prematrimoniali per fidanzati. Sul web in questi giorni sono comparsi vari messaggi di saluto e cordoglio per la maestra Annalisa. L'Istituto comprensivo di Roncade per il quale lavorava e del quale è stata membro del consiglio di istituto fino a due anni fa, ha lasciato nel proprio portale web un toccante pensiero: «Il ricordo della tua azione educativa e dell'amore pedagogico per i tuoi bambini, resterà per sempre nella memoria di tutti noi. Sarai in tutto ciò che in questi anni hai contribuito a costruire come docente e consigliera di istituto con passione, abnegazione, dedizione. Vivrai nei cuori di tutti coloro che ti hanno stimata e apprezzata. Eri un'insegnante vivace, attenta e appassionata. Una collega coinvolgente, franca, trasparente, affamata di condivisione e profondità, che ha inciso un segno a chi l'ha incrociata nel suo cammino».



L'ULTIMO REGALO

Dopo la cerimonia funebre, la salma sarà sepolta nel cimitero di Rovarè, sempre nel Trevigiano. Nelle epigrafi la famiglia specifica "non fiori ma eventuali offerte saranno devolute a sostegno di progetti didattici destinati a bambini della scuola primaria", a testimonianza di quanto la maestra amasse profondamente la sua professione.