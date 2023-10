BREDA DI PIAVE (TV) - È morta Denise Benedos. Ha suscitato profondo dolore nella comunità di Pero di Breda, dove aveva vissuto la propria infanzia e giovinezza e a Quinto dove lavorava da tempo in un ortofrutta, la scomparsa di Denise Benedos, 57 anni, stroncata in poche settimane da un male che non le ha lasciato scampo.

Sposata con Fabio Berton, Denise, figlia unica dei coniugi Benedos, risiedeva a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe ma non aveva mai sciolto i propri legami con Pero, il paese dove risiedeva con la famiglia, i cui genitori si sono spenti vicinissimi l'una dall'altro qualche anno fa. Il babbo Sileno era molto apprezzato in paese per la sua attiva partecipazione alla locale sezione dei bersaglieri. Denise lavorava nel grande negozio di frutta e verdura del marito a Quinto di Treviso, non aveva figli e viene descritta dai conoscenti e dai clienti come una donna affabile e di classe.

Qualche settimana fa un incidente d'auto l'aveva costretta a un ricovero all'ospedale di Camposampiero dove il male, che già la stava minando, è emerso in tutta la sua gravità portandola via in pochissimo tempo. L'ultimo saluto verrà celebrato nella chiesa di Pero di Breda domani, 6 ottobre, alle 10. 30 e la salma partirà proprio dall'ospedale di Camposampiero dove Denise è deceduta martedì.