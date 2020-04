Treviso, mascherine obbligatorie all'aperto per qualunque motivo

TREVISO - Il Comune di Treviso - primo in Veneto - introduce l'obbligo delle mascherine di protezione per chiunque si muova in area pubblica, indipendentemente dal motivo dell'uscita da casa. Per contrastare la diffusione del Coronavirus - spiega l'ordinanza firmata dal sindaco Mario Conte, anche presidente di Anci Veneto - è obbligatorio «utilizzare mascherine ovvero dispositivi di protezione individuale o analoghi sistemi che abbiano le stesse finalità». La disposizione, che consente altri sistemi che «coprano in modo aderente naso e bocca», vale anche per chi, nel limite delle restrizioni vigenti, effettua attività motoria, passeggiate o corsa. L'ordinanza integra inoltre la stessa obbligatorietà dell'uso di mascherine e guanti per il personale delle attività commerciali, come già stabilito in tutto il Veneto dal provvedimento della Regione. La violazione dell'ordinanza - la prima di questo tipo in Veneto - prevede sanzioni da 25 a 500 euro. Ultimo aggiornamento: 20:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA