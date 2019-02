Addio Leonardo: brillante informatico ucciso dal male a soli 34 anni

TREVISO - Leonardo Lazzarini è morto a soli 34 anni, ucciso dal male contro il quale ha combattuto per anni, fino all'ultimo giorno. Leonardo, veneziano di origine, nato al Cavallino, e trevigiano di adozione, era un informatico brillante, direttore tecnico alla Minnovi Srl, una società trevigiana di servizi web alle aziende, dopo aver lavorato, sempre come informatico e con ruoli di responsabilità, in altre aziende di Casale sul Sile, di San Biagio di Callalta e di Ponzano Veneto. Sul suo profilo Facebook si rovescia in queste ore il dolore e il rimpianto degli amici, che ricordano il suo

«grande amore» per il lavoro che svolgeva con passione e il suo «bellissimo sorriso».Nel mio piccolo ho un ricordo meraviglioso di te.. le ultime cene fatte a casa nostra con te e ile a ridere con i lacrimoni mentre si faceva un Po di spettegules.. Ecco, di te ho questo ricordo.. a ridere fino ad avere le lacrime agli occhi. Buon viaggio Leo.------------------------------------------------------Ho conosciuto Leonardo oltre 10 anni fa, credo da poco entrato nello staff di SGD Group e mi è stato presentato da Andrea come il responsabile del settore Technology information. L’ho visto subito entusiasta e mi ha mostrato con orgoglio la (sua) creazione di pagine di informazione sui principali infestanti. Pur non essendo un entomologo ha gestito la nascita con alta professionalità e capacità comunicativa. Allora lavoravo all’interno di Bayer e tra me e me mi sono detto: “ad averne noi persone così entusiaste e innovative …”.In seguito ha permesso con tutto lo Staff di elaborare quello che ritengo il miglior sistema informatico di gestione dei monitoraggi che ancor oggi utilizziamo con successo.Da quando collaboro attivamente con SDG Group ha sempre visto Leonardo quale persona determinata, estremamente gentile e disponibile con gli altri. Di una capacità di infondere tranquillità che ho visto in pochi nella mia vita. Pur vedendo la sua giovane età mi è sempre sembrato che dimostrasse una maturità ed “esperienza” nella vita superiore agli altri.Estrema ammirazione. Insomma, Leonardo è quello che si dice che “un genitore vorrebbe avere come figlio” nella vita.E proprio perché ti ritengo un figlio, appresa la notizia non ho potuto che entrare in un a situazione di estrema tristezza con le lacrime agli occhi. Proprio le lacrime che ancora sgorgano intanto che scrivo questi accorati pensieri,Riposa in pace caro Leonardo nella consapevolezza di aver dato tanto agli altri, Un saluto nella considerazione di quanto possa essere aleatoria la vita.Un abbraccio particolate a tutta la Famiglia, a tutti i Colleghi di SGD Group ed in particolare a chi ha creduto in te .Il dolore forte verrà mitigato dal ricordo del tuo sorriso. Riposa in pace caro Leo.