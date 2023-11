TREVISO - Nasce il comitato di vigilanza per la ricreazione. L’Itis Fermi ha istituito un gruppo ad hoc formato da studenti, con turni a rotazione. I ragazzi sono chiamati a controllare che i loro compagni rispettino le regole durante la pausa. In particolare due: non si fuma (neppure la sigaretta elettronica) e non si può uscire dai cancelli della scuola, se non a fronte di una precisa autorizzazione. Quest’ultimo è stato il nodo che l’11 ottobre aveva spinto la preside Giuliana Milana a vietare la ricreazione all’esterno.

IL CASO

Oltre al cancello del campus di San Pelajo si erano piazzati una paio di food truck, i camioncini che vendono panini, pizzette e bibite. Vista anche la temporanea chiusura del bar del Fermi, durante la pausa tra le 10.45 e le 10.55 gli studenti formavano lunghe file per comperare qualcosa da sgranocchiare. Il punto è che per farlo uscivano dall’ambito della scuola. Cosa vietata, anche per ragioni di sicurezza. Era nata da qui la decisione della dirigente di sospendere la ricreazione all’esterno, disponendo che tutti i ragazzi restassero in classe o al massimo nei corridoi. Da ieri le cose sono cambiate. Il servizio del bar è ripartito, ma solo su prenotazione. E si è tornati alla pausa all’esterno, maltempo permettendo. Con la novità del comitato di vigilanza, composto da studenti che si piazzeranno vicino ai cancelli per dare una mano ai professori impegnati nell’attività di sorveglianza. Una sorta di security. Ma l’obiettivo è la “moral suasion” tra pari. Senza compiti repressivi.

L’OBIETTIVO

« Avranno il solo compito, nell’ottica di una collaborazione con la scuola e con atteggiamento costruttivo tra pari, di suggerire ai compagni di evitare comportamenti errati o cercare di prevenirli » , specifica la preside. E se qualcuno dovesse uscire comunque per andare a comperarsi un panino, sempre ammesso che i food truck non abbiano deciso di cambiare aria? « L’eventuale sanzione disciplinare – sottolinea Milana – spetterà sempre e comunque ai soli docenti in servizio » . A livello organizzativo, i ragazzi del comitato di vigilanza, indicati sul registro elettronico, possono lasciare la lezione 5 minuti prima del suono della campanella per raggiungere la propria postazione. Le cose sono state messe in chiaro. « Il mancato rispetto delle regole comporterà il ritorno della pausa in classe – specifica la dirigente scolastica – e qualora si verificassero episodi diffusi di infrazione al regolamento, l’intervallo potrà essere sospeso » . Insomma, tutti avvertiti.

IL BAR