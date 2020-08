SAN FIOR - Una mamma 32enne morta e una 23enne ferita. È il bilancio dell'incidente che ieri, poco prima di mezzogiorno, ha sconvolto San Fior e strappato alla vita una giovane donna. La carambola è avvenuta lungo la statale Pontebbana, in località Castello di Roganzuolo, all'altezza dell'incrocio con via Buse.

Ragazza alla guida senza patente

Smart disintegrata: cosa è successo

Spaventoso lo scenario che si è presentato a passanti e soccorritori,. Accanto a lei, nata in Croazia ma domiciliata anel Veneziano. Stritolata fra i rottami della mini car, è stata estratta e portata in elicottero all'ospedale di Treviso ma le sue condizioni, parse fin dal primo momento disperate, nel pomeriggio si sono aggravate fino a portarla alla morte.Tutto è cominciato quando la Smart, che procedeva verso il centro di San Fior, ha superato un autoarticolato che la precedeva, condotto da un autista di Bergamo di 36 anni, che aveva cominciato la manovra per svoltare a destra e immettersi nel piazzale della stazione di servizio Eni. La piccola utilitaria si è spostata in centro strada e, allargando eccessivamente la traiettoria, ha parzialmente invaso l'altra corsia. Percorse poche decine di metri, l'impatto frontale con un camion che trasportava ortaggi è stato inevitabile e devastante. La Smart è finita a terra rovesciata sul lato sinistro, le due passeggere incastrate nell'abitacolo, schiacciate l'una sull'altra. Immediatamente i passanti hanno allertato i soccorsi. Dal vicino ospedale di Conegliano sono giunte le ambulanze ma, constatata la gravità delle ferite della passeggera 32enne, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero che ha trasferito la giovane al Ca' Foncello in gravissime condizioni. Intubata e ricoverata nel reparto di rianimazione, nonostante i disperati tentativi di salvarla, poche ore dopo non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso., è stata trasportata con un'ambulanza all'ospedale di Conegliano in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Illeso invece il conducente del camion centrato frontalmente dall'utilitaria, un 53enne di Ormelle, sconvolto dall'accaduto, come pure il guidatore dell'altro mezzo pesante che non è stato direttamente coinvolto nell'incidente.

Sul posto oltre alle ambulanze e ai pompieri anche la polizia stradale di Vittorio Veneto che ha eseguito i rilievi fino al tardo pomeriggio. Gli agenti hanno appurato come la 23enne fosse alla guida senza la patente e nei suoi confronti hanno disposto gli esami tossicologici. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la Postumia rimasta chiusa completamente per oltre due ore. Severina Sever, nata in Croazia, da alcuni anni si era trasferita nel campo nomadi di via Lago a Portogruaro insieme al marito, che vi ha sempre vissuto con la famiglia. Come la 23enne B.A., Severina aveva origine rom e lascia, oltre al compagno, i figlioletti di pochi anni.

