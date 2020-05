Perde il controllo della Golf e si schianta contro un muro: 46enne in fin di vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIAVERA - Gravissimo incidente oggi pomeriggio, verso le 17.30, a Cusignana di Giavera del Montello, dove un automobilista ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro un muro: è in rianimazione. L'uomo, E.G., 46enne di Spresiano, era al volante della sua Volkswagen Golf e stava percorrendo via San Rocco quando, per cause in corso d'accertamento da parte della Polstrada di Treviso, ha sbandato sulla sinistra ed è finito contro un muro. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e il 46enne, dopo l'arrivo dell'elisoccorso, è stato trasferito all'ospedale di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.