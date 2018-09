L'imprenditrice Gemma Cardani è morta, fu assessore provinciale Zaia: «Una gran brava persona»

TREVISO - È morta oggi, all'ospedale di Mestre, a 77 anni, Gemma Cardani, imprenditrice del commercio ed ex assessore provinciale di Treviso alle politiche sociali della Democrazia Cristiana dal 1992 al 1995. Cardani aveva fondato la prima Commissione per le pari opportunità ed è stata presidente del Soroptimist Club.

«Di Gemma Cardani conservo un bel ricordo, di brava amministratrice in Provincia e di imprenditrice commerciale di valore. Esprimo le mie condoglianze ai suoi famigliari per una perdita che è anche della comunità trevigiana e veneta». Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, espirme il suo cordoglio per la morte dell'ex assessore provinciale di Treviso Gemma Cardani. «Fui io - ricorda Zaia - a scambiare il testimone con lei come assessore provinciale e, nel conoscerla, ebbi subito la sensazione di aver a che fare con una gran brava persona»

