SERNAGLIA - L'ha trovata impaurita e infreddolita in un tombino: era minuscola, miagolava disperata. Era stata abbandonata e lui non ce l'è sentita di lasciarla lì. Da allora, era il 1996, Nerone, è diventata parte della sua famiglia. E oggi si trova nella posizione di poter essere la gatta «più anziana, in Italia». Che compete con la quasi 27enne Flossie, la micia più vecchia al mondo secondo il Guinness World Records: vive ad Orpington nel sud-est di Londra con la padrona Vicki Green che è sua coetanea.

LA STORIA

Non esiste un certificato che lo attesti, se non la parola stessa di Franco Gelmo, che associa il giorno del ritrovamento di Nerone al suo trasloco in una nuova abitazione. Ventisei anni portati bene. Che i gatti potessero contare su nove vite era scontato, ma che un esemplare di meticcio potesse arrivare alla veneranda età di ventisei anni ha lasciato tutti sorpresi, a partire dalla veterinaria, la dottoressa Glenda Fregolent che il 24 gennaio scorso ha visitato la micia per un'otite: «Avevo visto Nerone altre volte prima - racconta - ma non sapevo che avesse ventisei anni. E' una gatta che tutto sommato gode di buona salute e a parte qualche acciacco dimostra di avere un carattere molto forte. La vita dei gatti in generale si è prolungata di molto negli ultimi decenni, ma in tutta la mia carriera non mi è mai capitato un gatto così anziano».

I RICORDI

Franco Gelmo ricorda perfettamente come ha incontrato la micia, «ho sentito un miagolio provenire da un tombino, mi sono avvicinato e ho visto questo gattino di pochi mesi. L'ho subito adottato». Assieme a Nerone, in casa di Franco vivono Titti, Lulù e la figlia di Nerone, Mia, che ha da poco superato i vent'anni. Una vita dedicata ai felini, quella di Franco, che lavora all'Antico Filo srl, un'azienda che realizza pavimenti di lusso. Anche qui al lavoro, a fargli compagnia c'è la gatta Mumù che i proprietari dell'azienda ospitano volentieri: «E' sempre con lui e non lo lascia solo un minuto - dicono i colleghi - Franco vive da solo nella sua casa di Sernaglia e per lui le gatte sono come delle figlie». «Sono trattate bene tutte - spiega Franco -, ma lei, Nerone è la vera leader del branco. Le tiene tutte sotto il suo comando. Ha un carattere forte e non lesina nel mostrare le unghie. Da qualche anno ha un difetto al labbro superiore che le conferisce un aspetto da dura ma sotto la corteccia batte un cuore buono». Prima di essere sterilizzata Nerone ha dato alla luce parecchie cucciolate. «L'unica rimasta è Mia che è con noi da oltre vent'anni» aggiunge Gelmo. «Nerone ha i denti un po' disastrati e non riesce a masticare crocchette - spiega Franco - ma assicuro che le unghie sono sempre ben affilate e pronte a colpire chi volesse osare disturbare la sua tranquillità di vecchia signora».