Falso medico al Pronto soccorso: aveva preso uniforme e vestiario negli spogliatoi

TREVISO - Vestito da medico staziona all'interno della sala d'attesa del Pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Sono le 5 del mattino di ieri martedì 17 marzo: dal Pronto soccorso a quell'ora poco affollato qualcuno chiama i carabinieri. I militari arrivano e identificano il falso medico a fianco del banco del triage: l'uomo si era introdotto negli spogliatoi e aveva arraffato un po' qua e un po' là uniforme, zoccoli, pantaloni, casacca, una bella felpa blu con la scritta medico d’urgenza prima di appostarsi al Triage. I Carabinieri lo hanno denunciato per furto dell’uniforme sostituzione di persona. Il falso medico ha anche dato false generalità ai militari che tuttavia con le impronte digitali sono risaliti al nome vero. Si tratta di un cittadino serbo, B.B., 44 anni, domiciliato ad Arzignano e denunciato il giorno prima a Pordenone per resistenza a pubblico ufficiale. E' stato arrestato e scarcerato in attesa di giudizio. Ultimo aggiornamento: 18:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA