Delitto Vaj, in carcere per l'omicidio, la 24enne ha tentato il suicidio

di Denis Barea

Angelica Cormaci ha tentato il suicidio in carcere utilizzando alcune posate di plastica, di quelle fornite alle recluse per consumare i pasti. Un tentativo goffo finito solo con qualche graffio alle braccia ma di cui la direzione del carcere di femminile di Venezia ha informato anche la Procura di Treviso. A rivelarlo è il fidanzato della sorella della 24enne siciliana che insieme alla 52enne Patrizia Armellin è accusata dell'omicidio di Paolo Vaj, il 57enne ucciso la notte tra il 18 e il 19 luglio nella casa di Via Cal dei...