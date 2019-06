Core Festival. 50 artisti, luna park e street food: da venerdtì a sabato in area Dogana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Oltre cinquanta artisti italiani per il Core festival Aperol Spritz. Il nuovo progetto di Home in area Dogana, dopo il successo dell'Home Festival che fino all'anno scorso chiudeva l'estate, è un festival che si apre alle nuove tendenze musicali italiane e che propone tante sorprese, quali il murales gigante che viene donato' a questa parte della città. Da oggi a domenica: nuovo periodo, nuovo target, nuove sfide per una tre giorni di musica ed eventi nel centesimo anniversario di Aperol.