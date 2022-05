MOTTA DI LIVENZA - Si sono spenti a 20 giorni di distanza uno dall'altra: hanno vissuto sempre insieme per tutta la vita e ora, anche al momento del distacco, in qualche modo se ne sono andati mano nella mano. Saranno celebrati oggi alle 10.30 nel Duomo San Nicolò di Motta i funerali di Mario Foresto, 79 anni, pittore edile e, negli anni della gioventù, immigrato per lavoro in Svizzera. Si è spento a distanza di venti giorni dalla moglie, Maria Luigia Rusalen, 72 anni, deceduta lo scorso 18 aprile. Il funerale era stato celebrato giovedì 21, sempre in Duomo. A pochi giorni dalla moglie anche Mario se n'è andato: il distacco dalla consorte è stato davvero troppo per lui che già soffriva da qualche anno.

Mario e Maria abitavano in via Tocai a Malintrada di Motta: erano una coppia affiatatissima e avevano, dietro la loro abitazione, un piccolo appezzamento coltivato a viti. Ogni fine estate organizzavano la vendemmia con amici e conoscenti. Mario è stato pittore edile per tanti anni ed era apprezzato per la sua meticolosità sul lavoro: attento e disponibile, era conosciuto per la sua competenza ma anche per la sua schiettezza. «Era un grande lavoratore - spiega il nipote Eros - e con la moglie formava una coppia molto unita. Erano coniugi di quelli di una volta, nel senso che avevano valori radicati e profondi come la famiglia, il lavoro e il senso di comunità. A Malintrada erano molto conosciuti». Mario lavorava duramente, poi a casa collaborava con la moglie per crescere le figlie. «Era appassionato di calcio, gli piaceva seguire le vicende del campionato di Serie A da tifoso dell'Inter. Non solo: fin quando ha potuto era sempre presente allo stadio Samassa di Motta a seguire le partite interne della Liventina. Era malato ormai da qualche anno; dopo il decesso della moglie, si è spento anche lui, come sempre nella discrezione». Mario Foresto lascia le figlie Cristina e Lara con Andrea, le nipotine e il fratello Alessandro.