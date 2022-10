TREVISO - Pinarello potrebbe mettere nella propria bacheca delle vittorie anche un nuovo record dell'ora se Filippo Ganna riuscirà nell'impresa. Il corridore piemontese lo affronterà sabato prossimo, 8 ottobre, al Velodrome Suisse di Grenchen: l'obiettivo è fare in un'ora più di 55,548 km stabilito da Dan Bigham il 19 agosto. E il record lo tenterà in sella alla nuova Bolide F HR 3D della casa madre di Treviso, Pinarello.



LA NOVITÀ

Eh si perché la bicicletta del record sarà riproducibile grazie alla stampa 3D che chiunque, ovviamente su richiesta, potrà acquistare. Certamente non sarà l'originale di Pippo Ganna, perché solo lui può spingere sui pedali a medie stratosferiche e in pochi hanno il fisico che arriva a quasi due metri di altezza dell'iridato. Il più volte campione del mondo a cronometro e in pista si è prefissato l'obiettivo del record e in questi giorni sta preparando la personale lotta contro il tempo e i giri sull'anello del parquet in pista a Montichiari, prima di trasferirsi in Svizzera per il tentativo. Record dell'ora che non è una novità in casa Pinarello, visto che anche Miguelon Indurain, il re di Navarra e Bradley Wiggins vi si erano cimentati con successo. L'azienda Pinarello, fondata da Giovanni che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, vanta oggi il record di vittorie della competizione ciclistica più importante, il Tour de France, vinto ben 15 volte. Ha inoltre conquistato ben 8 giri d'Italia e 7 Vuelta Espana per un totale di 30 grand-tour vinti, altro record assoluto.



IL SOGNO

Per Fausto Pinarello, attualmente presidente del consiglio di amministrazione, il record dell'ora è sempre stato un sogno, prima di Giovanni e adesso il suo: «Dal record dell'ora di Indurain, alle recenti medaglie d'oro nell'inseguimento a squadre di Tokyo, le bici Pinarello sono sempre state il punto di riferimento nel settore della lotta contro il tempo. Sia a cronometro che in pista. Chi non ricorda l'avveniristica Espada, cavalcata con grande classe dallo stesso Indurain. Negli ultimi anni la ricerca sulla tecnologia è aumentata a dismisura assieme al design del prodotto. E i campioni apprezzano. Ma sabato saremo tutti a tifare per Pippo. E' davvero concentrato su questa impresa e quando Ganna si mette in testa un obiettivo difficilmente lo sbaglia» conclude Fausto. Ma ormai la Pinarello non è più solo la bottega come la chiamava con grande amore e trasporto Giovanni Pinarello. Le biciclette create da 70 anni a Treviso sono ormai commercializzate in oltre 50 paesi nel mondo tramite 700 punti vendita specializzati tra cui 4 flagship stores di cui tre monomarca a Treviso, Londra, Manchester e uno a New York. Il fatturato 2021 è stato di 65 milioni. I mercati principali sono Stati Uniti, Italia, Regno Unito, Giappone. La maggior parte dei paesi Europei sono seguiti direttamente dalla sede di Treviso mentre negli Stati uniti d'America e nella Gran Bretagna sono presenti due filiali di proprietà. Negli altri paesi l'azienda si avvale di una consolidata rete di distributori consolidata negli anni. Insomma il record di Pippo sarà un'impresa storica ma anche commerciale.