Castelfranco, ruba un paio di scarpe e strattona gli addetti alla sicurezza: 26enne arrestato

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Ventiseienne arrestato per aver rubato un paio di scarpe e aver strattonato gli agenti alle sicurezza in un negozio di Castelfranco. E' succeso nel pomeriggio di sabato 26 novembre.

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, un 26enne cittadino rumeno, senza fissa dimora, il quale, all'interno di un negozio di scarpe del centro castellano, ha rubato un paio di scarpe del valore di 75 euro. Dopo essere stato sorpreso dagli addetti alla sicurezza, si era dato alla fuga strattonandoli. Una volta uscito dal negozio, si è disfatto della merce ma è stato bloccato, opponendo resistenza, dai militari, nel frattempo avvertiti dalla direzione del negozio. La refurtiva è stata recuperata e restituita Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo.