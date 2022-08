Nuova vita all'ex Caserma Salsa di Treviso, sarà completamente trasformata con aree verdi, relax e la casa delle start up

TREVISO - Lavori all'ex Caserma Salsa. Presentato questa mattina in municipio il progetto che vedrà la realizzazione di strutture per studenti, parchi sensoriali adatti a tutti, aree studio e relax nonchè la casa delle start up. Un totale di 26mila metri quadrati aperti ai cittadini. «Un'operazione, che abbiamo voluto fortemente sin dal passaggio dell'ex Caserma dal Demanio al Comune di Treviso. E grazie ai fondi PNRR, che hanno premiato idee chiare e lungimiranza, potremo salutare un altro buco nero della nostra Città - spiega il sindaco Mario Conte - Nell'area ci saranno percorsi ciclopedonali, alberi, arbusti ed essenze: un progetto che unisce accessibilità, fruibilità e verde. L'inizio dei lavori è previsto per marzo 2023. Abbiamo sempre creduto nel recupero dell'ex Caserma e presto sarà realtà».