Manolo, il capriolo che ama uscire dal bosco di Cessalto. Adorato dai residenti, odiato dagli automobilisti Video

di Gianandrea Rorato

CESSALTO (TREVISO) - Si chiama Manolo, è un capriolo adulto. Si tratta di uno degli otto caprioli che popolano il bosco di Olmè a Cessalto. Ma contrariamente agli altri sette, lui ha dimensioni più grandi e non rimane fermo nel bosco: ama girare in zona, lontano da sguardi indiscreti e sempre in aree verdi. Spesso attraversa la strada e salta la rete: dall’altra parte c’è una bella azienda agricola dove si trova a suo agio. Qui vive bene e nessuno dei proprietari si lamenta, anzi sono ben contenti di ospitare Manolo.

Il problema è che in alcuni casi l’attraversamento della strada, seppur secondaria, può creare qualche situazione di pericolo agli automobilisti. A due passi dal casello autostradale, tra l'altro. Inoltre se lo si fotografa o lo si rincorre, per sua natura può essere soggetto a episodi di stress, come si segnala in municipio. Da qui i controlli da parte di amministrazione Comunale e forze dell'ordine, per quanto concerne la sicurezza stradale: lo ha confermato il sindaco Emanuele Crosato.