Pioggia di contributi per quattro cantine: in arrivo 11,3 milioni di euro

TREVISO - Un investimento di quasi 11,3 milioni di euro per la produzione vinicola con l'assunzione a regime di almeno 23 nuovi addetti. Sono quattro aziende vinicole venete, le protagoniste di questa operazione, per la quale hanno presentato a Invitalia un Programma di Sviluppo denominato «Prosecco & Pinot Grigio»: la proponente Astoria Vini di Crocetta del Montello ( Treviso) e le aderenti Bacio della Luna Spumanti di Vidor ( Treviso), Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto ( Treviso), Cantina Vini Armani - Terre Dominici di Dolcè ( Verona). Nuovi macchinari di lavorazione e imbottigliamento e soluzioni robotizzate per la logistica sono al centro degli investimenti delle quattro aziende partecipanti, che contribuiscono in questo modo a rafforzare la struttura produttiva e commerciale della filiera vitivinicola regionale. L'ammodernamento delle aziende è una delle chiavi fondamentali per lo sviluppo del sistema industriale italiano e per questo Invitalia, attraverso il Contratto di sviluppo, sostiene il progetto con un contributo a fondo perduto di oltre 4 milioni di euro (4.086.488), messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico.